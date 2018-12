NAC stelt oude bekende Edelenbos aan als interim-directeur

NAC heeft de gewenste interim-directeur gevonden. Zakenvrouw Nicole Edelenbos neemt per 7 januari de dagelijkse leiding over van scheidend directeur Justin Goetzee. De Raad van Commissarissen en Edelenbos kwamen dat overeen.

Edelenbos is momenteel eigenaar van Edelenbos Executive Solutions. Het bedrijf is gespecialiseerd in interim-management. Voorheen was de zakenvrouw directeur van meerdere bedrijven in diverse sectoren. Zo werkte Edelenbos onder meer in de wereld van verzekeringen, vastgoed en zakelijke dienstverlening. Ook adviseerde ze meerdere betaald voetbal organisaties.

Door het vertrek van Goetzee moest NAC op zoek naar een interim-directeur. In het verleden werkte Edelenbos al als directieadviseur van de club. Hierdoor is de Bredase eredivisionist bekend terrein. De hoofdpersoon kijkt uit naar het avontuur, zo laat ze via NAC weten. ,,Ik vind het geweldig dat ik de kans krijg om bij NAC aan de slag te gaan en kan niet wachten om met veel energie te beginnen aan deze interim-klus. Vanuit mijn verleden weet ik dat NAC een unieke club is met een uitgesproken karakter en een zeer betrokken achterban. Ik ben wel een persoon die van die dynamiek houdt en hoop de komende periode in samenwerking met de RvC, het MT en alle medewerkers mijn steentje bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van NAC.”

Tot de gewenste vervanger van Goetzee gevonden is, blijft Edelenbos aan. De toezichthouders hebben zo tijd gecreëerd in de zoektocht naar de definitieve vervanger van de bijna vertrokken algemeen directeur. Joost Gielen, is in zijn nopjes met Edelenbos. Via NAC reageert de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij noemt Edelenbos onder meer een ‘verbinder'. Daarnaast prijst hij haar netwerk en ziet het als een voordeel dat Edelenbos een verleden in Breda heeft.