NAC-trainer Edwin de Graaf geopereerd aan tumor: ‘Gelukkig goed te behandelen’

De Graaf laat weten dat de tumor goed te behandelen is en niet verder is uitgezaaid. Hij voelt zich niet ziek. Wel heeft hij last van de wond die is ontstaan tijdens de operatie. Hoe het behandeltraject er verder uit komt te zien, is vooralsnog niet duidelijk. De verwachting is dat De Graaf vanwege de ontdekte tumor vaker afwezig zal zijn bij trainingen en wedstrijden.

Hij kiest ervoor om eenmalig via de eigen kanalen een korte toelichting te geven. Daar wil De Graaf het bij laten. Verdere vragen met betrekking tot de tumor zal hij de komende tijd niet beantwoorden. ,,Gelukkig waren we er vroeg bij en is het goed te behandelen. Ik voel me dan ook niet ziek. De enige last die ik heb, is van de operatiewond. Nu is het even afwachten hoe het er verder uit komt te zien. Momenteel is er nog geen concreet behandelplan. Wanneer en hoeveel ik afwezig zal zijn in de nabije toekomst is dus nog niet bekend. Het klinkt misschien gek, maar de focus moeten we vooral op het voetbal houden.”