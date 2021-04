NAC-trainer Steijn niet in quarantaine na Spanjereis en maandag wél op de bank tegen NEC

Samenvatting Pijnlijke nederlaag voor NAC in jacht op promotie

23 april NAC Breda heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de strijd om promotie naar de eredivisie. De ploeg van Maurice Steijn verloor in het Rat Verlegh Stadion met 1-2 van Excelsior Rotterdam, dat nergens meer om speelt. NAC had nog een sprankje hoop op directe promotie, maar lijkt zich na vanavond toch echt te moeten gaan richten op de play-offs. Nummer twee De Graafschap speelt vanaf 21.00 uur thuis tegen nummer drie Almere City