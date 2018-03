NAC verrassend onderuit tegen hekkensluiter Roda JC

Dat mag met recht een fikse tegenvaller worden genoemd, omdat de Bredanaars zich bij een overwinning bijna veilig hadden kunnen spelen. Ondanks de teleurstellende 0-1 nederlaag tegen Roda JC blijft het gat met nummer zestien Sparta, dat met 1-4 verloor van Ajax, zes punten plus een beter doelsaldo.



Desalniettemin overheerste zondagmiddag het chagrijn in het Rat Verlegh Stadion. Het elftal van de geschorste Stijn Vreven begon slap en weinig overtuigend aan de wedstrijd. Met name in verdedigend opzicht was het erg slordig. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een perfecte afspiegeling van de kwetsbaarheid achterin. Pablo Marí zat in de 37ste minuut niet kort genoeg op Dani Schahin, waarna Donis Avdijaj, zonder serieus weerwerk van zijn bewaker Fabian Sporkslede, de bal op de borst aannam en vervolgens dodelijk hard uithaalde. Dat was naast het schot op de paal van Simon Gustafson en twee pogingen op het einde via Tsiy Ndenge en Gyliano van Velzen het enige gevaar van Roda JC.



Mogelijkheden

De nederlaag was te voorkomen geweest als NAC, waar Rai Vloet de geblesseerde Thomas Agyepong verving, secuurder met de eigen mogelijkheden was gekomen. In het eerste bedrijf kreeg de gastheer een half dozijn aan kleine, halve en grote kansen. Vloet (driemaal), Sadiq Umar (twee keer) en Jose Angeliño (een keer) waren allen dicht bij een treffer. Bij de actie van Umar, die goed voor zijn man kwam, en de vrije trap van Angeliño redde doelman Hidde Jurjus uitstekend.



Ook in de tweede helft was Jurjus een sta in de weg voor NAC. Hij kwam adequaat uit op de doorgekomen Umar. Even daarvoor had de keeper hulp gekregen van de paal. Met een lichaamsschijnbeweging liet Vloet een voorzet van Fabian Sporkslede lopen voor Umar met zijn inzet het aluminium raakte. Verder kwam een tegenvallend NAC niet in de tweede helft.



En dus kan het gebeuren dat NAC in een half jaar tijd tweemaal met 1-0 verliest van een pover elftal als Roda JC en opnieuw met lege handen achterblijft tegen een van de onderste vier ploegen. NAC zakt van plek veertien naar vijftien en heeft evenveel punten (27) als Willem II, dat wel een iets beter doelsaldo heeft: -11 om -14.