NAC verstiert laatste duel Ten Hag bij FC Utrecht

Door Ard Schouten NAC kwam verdiend op voorsprong. Captain Pablo Mari rondde een schitterende voorzet van Angelino af, nadat Utrecht-keeper David Jensen in de minuten daarvoor ook al twee maal ontsnapte aan een tegentreffer. De 1-0 van NAC was het eerste geheel Spaanse doelpunt (zowel doelpunt als assist van een Spanjaard) van NAC dit eredivisieseizoen. Eerder dit seizoen gebeurde dat ook al bij Willem II, op 16 september tegen Roda JC. Pedro Chirivella gaf de assist op Fran Sol. Utrecht was zo druk doende verdedigend overeind te blijven dat het nauwelijks een fatsoenlijke aanval af wist te leveren. Op een voetbalavond dat het bij de bezoekers natuurlijk vooral om de trainerspositie ging. Als Utrecht en Ajax morgen rondkomen, staat niets een overgang van Erik ten Hag naar de Amsterdammers in de weg. Op de achtergrond doktert Utrecht over de vacature die dan ontstaat. Hoewel de namen van Mitchell van der Gaag (Excelsior) en Fred Rutten (clubloos) de ronde doen, lijkt een interne oplossing het meest voor de hand te liggen.

De Utrechtsupporters liepen in Breda alvast op de trainerswissel vooruit. Ten Hag kreeg te horen dat 'hij de club in de steek liet', terwijl zijn assistent De Jong liefkozend werd toegezongen als hun favoriet. Met De Jong - mogelijk geassisteerd door Rick Kruys - zou Utrecht ook vasthouden aan het traject dat bij de komt van het trainersduo Ten Hag/De Jong al werd ingezet: de Tukker moest succes boeken bij Utrecht, zodat de ras-Utrechter het trainersstokje over kon nemen als Ten Hag zou vertrekken. Hoewel laatstgenoemde nog tot 2020 vastligt, ging niemand er bij zijn laatste contractverlenging vanuit dat hij die termijn ook vol zou maken. Ondertussen liet De Jong aanbiedingen van Go Ahead en Jong PSV lopen en werd zijn contract óók verlengd tot dezelfde datum als Ten Hag.



Of het labbekakkerige optreden van Utrecht iets te doen had met het nakende vertrek van Ten Hag is voer voor psychologen. Vooraf had de trainer in een gesprek een beroep gedaan op de professionaliteit van zijn ploeg. Ondanks alle perikelen moest en zou Utrecht het voetbaljaar 2017 - waarin het een clubrecord vestigen qua punten - positief afsluiten. Dat lukte niet. Omdat NAC beter was, en Utrecht zichzelf niet. En Cyriel Dessers na zeventig minuten in kansrijke positie naliet om zijn oude club pijn te doen en Thierry Ambrose in de eerste de beste tegenaanval wel scherp was (2-0). Het verleidde Dessers er toe wel scherp te zijn, hij schoot - met nog een kwartier op de klok- feilloos binnen. Utrecht zette na de aansluitingstreffer van de Nigeriaanse Belg nog wel aan, maar genoeg om langszij te komen was het niet. Het slotakkoord was wederom voor uitblinker Angelino. Nadat Rico Strieder zijn tweede geel pakte, krulde hij een vrije trap fraai binnen.