NAC wint moeizaam en legt druk bij Almere City, Jong PSV wint Brabantse derby

Keuken Kampioen Divisie Cambuur laat twee punten liggen bij Jong Ajax

18:32 SC Cambuur, de titelfavoriet en koploper in de Keuken Kampioen Divisie, heeft twee punten laten liggen in de uitwedstrijd bij Jong Ajax. De ploeg van coach Henk de Jong speelde met 1-1 gelijk op De Toekomst in Amsterdam.