NAC wint tweemaal in een seizoen van landskampioen Feyenoord

Het avondje NAC leverde vanaf dat moment volop vuurwerk op. Jens Toornstra maakte eindelijk zijn eerste treffer buiten de Kuip: 0-1. Thierry Ambrose zorgde snel voor 1-1, nadat de opvallende Umar het halve veld was overgestoken met wanhopige Feyenoorders in de achtervolging. Umar had eigenlijk op de bank moeten zitten, maar Mitchell Te Vrede haakte tijdens de warming-up geblesseerd af.



Na de 2-1 van Umar zette Feyenoord uiteraard voluit aan. Jean-Paul Boëtius miste een mooie kopkans. Giovanni van Bronckhorst bracht Robin van Persie voor verdediger Eric Botteghin. Echt alles of niets was het toen overigens nog niet, want Renato Tapia wisselde zijn plek op het middenveld in voor een stek in de defensie.



NAC, furieus aangemoedigd door de trouwe aanhang, kreeg het zwaar. Maar de Brabanders bleven overeind. Feyenoord voor de tweede keer in een seizoen op een nederlaag trakterend. En dat als promovendus. Een unicum, want nog nooit wist een promovendus twee keer in één seizoen te winnen van de kampioen.



Voor de Rotterdammers was het alweer verliespartij nummer acht van het seizoen. En de dag dat koploper PSV definitief niet meer te achterhalen is.