NAC zegt contract clubtopscorer Te Vrede formeel op

OP RAPPORT Eredivisie­waar­dig Go Ahead Eagles laat FC Twente ontsnappen

15:03 De sfeer was eredivisiewaardig, de tweede helft voetbalde Go Ahead Eagles als een eredivisieploeg, maar één momentje van onachtzaamheid en het ontluikende voetbalfeest in de Adelaarshorst wordt eigenhandig de nek omgedraaid. Maar reden voor paniek is er geenszins na de onfortuinlijke verliespartij tegen FC Twente (1-2), daarvoor zijn er aanknopingspunten voldoende voor trainer John Stegeman.