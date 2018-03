NAC zet in onrustig Den Haag megastap richting lijfsbehoud

Door Wietse Dijkstra



Waar NAC een feestje kon vieren, moest ADO meer dan één dreun incasseren. Trainer Fons Groenendijk zag drie van zijn vier verdedigers vroegtijdig naar de kant gaan. Wilfried Kanon met rood, Tom Beugelsdijk (hamstring) en Tyronne Ebuehi (lies) met blessures.



Umar Sadiq was opnieuw goud waard voor NAC. Vlak voor rust versierde de spits de strafschop waarmee de ploeg uit Breda op 0-2 kwam. Handig, want net als vorige week tegen Feyenoord werd de eerste overtreding van de Nigeriaan over het hoofd gezien. Omdat hij vervolgens in de zestien neerging toen hij Kanon in zijn rug voelde, kon scheidsrechter Danny Makkelie niet anders dan een penalty en rood geven.



ADO speelde vanaf dat moment eigenlijk al een verloren wedstrijd. Niet alleen schoot Thierry Ambrose vanaf elf meter de 0-2 binnen en moest de thuisclub verder met tien man, tot overmaat van ramp raakte ADO ook nog Beugelsdijk kwijt. Op het moment dat Kanon met rood naar de kant ging, moest ook zijn partner in het centrum - met hamstringklachten - worden gewisseld. Of dat niet erg genoeg was, haakte ook Ebuehi na rust af.



In een goed gevuld Cars Jeans Stadion hoopt ADO een antwoord te geven op de uitglijder van vorige week bij Sparta. Maar na een aardige beginfase - Nasser El Khayati had al in de tweede minuut kunnen scoren - kwam daar weinig van terecht. Geholpen door de fraaie openingstreffer van Mounir El Allouchi, die de bal in de verre hoek prikte na een weggewerkte hoekschop, namen de Brabanders de wedstrijd in handen.



ADO deed er in de tweede helft met tien man alles aan om er nog een wedstrijd van te maken. Maar NAC kwam nooit echt meer in de problemen.