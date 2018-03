NAC zet na 0-2 zege op ADO grote stap richting rechtstreekse handhaving

Op de 0-2-zege van NAC viel niets af te dingen. Een keurige overwinning van een elftal dat technisch en tactisch gastheer ADO Den Haag de baas. Mounir El Allouchi en Thierry Ambrose (penalty) haalden voor rust de trekker al over. Na de pauze viel de thuisploeg wel hartstochtelijk aan, maar op een enkel oef-momentje bleef NAC de bovenliggende partij in het Car Jeans Stadion.



Alleen het Haagse publiek wist NAC halverwege de tweede helft in de pauzestand te zetten. Door aanhoudende kwetsende spreekkoren in de richting van arbiter Danny Makkelie legde de leidsman de wedstrijd even stil.



Verrassing

Daarna ging NAC gewoon verder met haar klus. Overtuigend trok hij de tweede uitzege over de streep. Met nog zeven wedstrijden voor de boeg lijkt handhaving slechts een kwestie van tijd. NAC laat eindelijk zien wat het volgens de op de tribune zittende trainer Stijn Vreven al vanaf de start in huis heeft. 'Ik wil de verrassing van de eredivisie worden' zei hij toen. Daarin gaat hij gelijk krijgen.



Dat ADO Den Haag na de smadelijke nederlaag van vorige week bij Sparta stormachtig uit de startblokken zou komen, was te verwachten. In de tweede minuut al was Nasser El Khayati dicht bij een treffer toen hij een voorzet van rechts van dichtbij vol op de slof nam. Doelman Nigel Bertrams stond echter op de goede plek om een vroege achterstand voor NAC te voorkomen.



Voorsprong

Na een kwartier wist NAC al voetballend onder de Haagse druk vandaan te komen. Een eerste doelpoging werd nog van de doellijn gehaald, maar in de 18de minuut was wel raak. Uit een afgeslagen kort genomen corner, kreeg Mounir El Allouchi de bal voor zijn rechtervoet. Hij aarzelde geen moment en schoot hem vanaf links als een voetzoeker diagonaal in de verste hoek van het doel: 0-1.



In de 36ste minuut versierde het slangenmens Sadiq Umar op onnavolgbare wijze een strafschop. Tegenstander Wilfried Kanon dacht de zaak onder controle te hebben, maar Umar wrong zich met handen en voeten alsnog langs de verbouwereerde verdediger. Hij kon niets anders dan de huurling van AS Roma aan zijn shirt terugtrekken. Strafschop en rood oordeelde arbiter Danny Makkelie. Dit keer mocht Thierry Ambrose hem omzetten in een treffer: 0-2.



Zege

Nadat ADO in de slotfase van afstand had geprobeerd de marge te verkleinen, hield NAC ook na rust lange tijd de controle over het duel. ADO kreeg wel kansen, maar NAC niet minder. In slotfase raakte El Khayati van ver de paal. Maar toen was de wedstrijd in feite al gespeeld.