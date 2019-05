Naci Ünüvar wint Abdelhak Nouri Trofee voor grootste talent in jeugdopleiding Ajax

Hij was in elf competitieduels goed voor zes doelpunten en zes assists. In de UEFA Youth League deed hij ook al vier keer mee. Ünüvar won eerder deze maand met Oranje onder 17 nog het EK in Ierland. Ünüvar, die sinds zijn achtste al in de jeugdopleiding van Ajax speelt, wordt op 13 juni zestien jaar oud. Dan mag hij ook zijn eerste contract bij Ajax tekenen.



Ryan Gravenberch was vorig jaar de eerste winnaar van de Abdelhak Nouri Trofee. De inmiddels zeventienjarige middenvelder speelde dit seizoen 27 duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor twee goals en zeven assists. Daarnaast viel hij zeven minuten in tijdens PSV - Ajax (3-0) op 23 september 2018. Daarmee werd hij de jongste debutant ooit voor Ajax, een record dat daarvoor jarenlang in handen was van Clarence Seedorf.