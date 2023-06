Nadat helft van de drugs was onderschept, zei Promes: ‘Dus me hele winst was door de helft’

UpdateHet Openbaar Ministerie houdt vast aan de strafeis van twee jaar tegen topvoetballer Quincy Promes voor het neersteken van zijn neef. En meteen daarna was vandaag ook de eerste zitting in die andere zaak waarin hij verdachte is: het importeren van honderden kilo’s cocaïne.

Het zal niemand verbazen dat de ‘veilig’ in Rusland bij Spartak Moskou voetballende Promes er opnieuw niet bij was in de rechtbank in Amsterdam. Als Promes (ex-speler van FC Twente, Go Ahead Eagles, Sevilla en Ajax) naar Nederland zou komen loopt hij het risico meteen opgepakt te worden en is het einde van zijn lucratieve voetbalcarrière al op 31-jarige leeftijd in zicht.

De zaak rond het neersteken van zijn neef kwam als eerste aan de beurt. Promes zou in juli 2020 in Abcoude op een familiefeest zijn neef hebben neergestoken. De aanleiding was dat die neef een ketting van zijn tante zou hebben gestolen. ,,Wie van tante pikt, maak ik af’’, zou Promes later hebben gezegd.

Promes hoorde op 3 maart van dit jaar - ook op afstand, want ook toen bleef hij in Rusland - twee jaar cel eisen wegens zware mishandeling. Poging moord of poging doodslag werd het niet, omdat Promes geen vooropgezet plan had en hij niet het ‘aanmerkelijke risico’ nam dat zijn neef zou overlijden. Hij raakte zijn neef in de knie, niet in de buurt van een slagader.

Promes mogelijk onrechtmatig afgeluisterd

Maar voordat op 17 maart uitspraak zou worden gedaan, werd de zaak heropend. Promes is namelijk ook verdachte van het importeren van drugs en in die zaak werd hij in het verleden al eens afgeluisterd. Als bijvangst kwamen toen de opmerkingen over het neersteken van zijn neef voorbij. De rechtbank heropende de zaak nadat Promes’ advocaat Robert Malewicz had aangekaart dat het afluisteren van Promes niet zomaar gebruikt mag worden in de zaak van de steekpartij.

Het Openbaar Ministerie zei vandaag dat al in 2018 de eerste aanwijzingen binnenkwamen dat Promes bij drugshandel betrokken zou zijn. Die aanwijzingen waren niet concreet genoeg, waarna de rechter-commissaris toestemming gaf Promes af te luisteren, zeker toen meer info binnenkwam dat Promes contact had met mensen in de drugswereld en over vuurwapens zou beschikken.

In die afgeluisterde gesprekken kwam de mishandeling van zijn neef bij toeval ter sprake. Volgens het OM zijn de gesprekken rechtmatig afgeluisterd en mogen ze als bewijs dienen. Het OM blijft er daarom bij dat Promes twee jaar de cel in moet wegens zware mishandeling.

Promes zou neef in nek hebben willen steken

De afgeluisterde telefoongesprekken zijn belangrijk voor deze zaak, omdat Promes daarin toegeeft dat hij heeft gestoken en daarin ook zegt dat hij zijn neef eigenlijk in de nek had willen steken. Promes’ advocaat Malewicz vindt verdediging voeren over die telefoongesprekken moeilijk, omdat hij niet precies weet hoe en onder welke voorwaarden het afluisteren is gegaan. Daarom moesten delen van het onderzoek in de drugszaak waar Promes ook bij betrokken zou zijn, eerst aan dit dossier worden toegevoegd.

Dat is inmiddels gebeurd. De rechtbank doet maandag 19 juni uitspraak in de zaak van de steekpartij.

Blokken cocaïne

Na de zaak van de steekpartij diende vandaag ook de eerste pro-formazitting in de drugszaak. Promes zou 200.000 euro hebben geïnvesteerd en in contact hebben gestaan met drugscrimineel Piet Wortel. Met die handel zou 6 miljoen euro zijn verdiend.

Het zou gaan om een partij van ongeveer 650 blokken cocaïne en een partij van 712 kilo coke. Maar de helft van de partij drugs werd in januari 2020 in de haven van Antwerpen onderschept. Promes en medeverdachte Marylio V. waren op dat moment in Antwerpen en stonden in contact met hun uithalers: ,,Me jongens zijn onderweg naar Antwerpen”, liet Promes weten. Toen de uithalers een deel van de drugs niet konden vinden, zei Promes: ,,Shit man”, tegen medeverdachte Marylio V. Die zei daarop: ,,Dus de helft is safe, risico van het vak.” Later zou Promes gezegd hebben in een gesprek: ,,Ik laat je meteen weten, mijn vorige bevalling was half mislukt, ze kwamen in twee bakken, eentje is geklemd en dus me hele winst was door de helft.”

De zaak rond de drugshandel gaat 11 augustus verder.

Op sociale media viel het vandaag op dat Promes bezoek heeft gekregen van Hakim Ziyech. In Moskou blijkbaar. Over de rechtszaak lijkt de voormalige Oranjespeler zich geen zorgen te maken.

