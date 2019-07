Nainggolan en Icardi weg bij Inter, Kristensen naar Red Bull Salzburg

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Kristensen na één jaar weg bij Ajax

Na een jaar verlaat Rasmus Kristensen Ajax. De rechtsback tekent voor vijf jaar bij Red Bull Salzburg dat hem tot medio 2024 aan de Oostenrijkse topclub verbindt. Om welk bedrag het gaat, is vooralsnog onbekend. De Deen speelde twintig eredivisiewedstrijden voor Ajax en gaf daarin drie assists.

Icardi en Nainggolan mogen weg bij Inter

Trainer Antonio Conte van Inter heeft bevestigd dat spits Mauro Icardi en middenvelder Radja Nainggolan mogen vertrekken bij de club. De Argentijnse aanvaller heeft het trainingskamp in Zwitserland zelfs vroegtijdig verlaten. ,,De club is heel duidelijk geweest dat Icardi niet meer in de plannen voorkomt", zegt de Italiaanse coach om vervolgens Nainggolan erbij te betrekken. ,,Ook hij maakt geen deel meer uit ons project.” Om het gat van Icardi op te vullen, heeft Conte zijn zinnen gezet op Romelu Lukaku van Manchester United.

Barcelona biedt 90 miljoen en twee spelers voor Neymar

De transfersoap rondom Neymar krijgt een nieuwe aflevering. FC Barcelona biedt Paris Saint-Germain 90 miljoen euro en twee spelers naar keuze. PSG kan kiezen uit Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Ousmane Dembele, Nelson Semedo, Malcom en Samuel Umtiti. De Parijse club zou minimaal 222 miljoen euro vragen voor de Braziliaanse superster.

Arsenal bereikt akkoord met Saliba

Na weken van getouwtrek lijkt de deal eindelijk rond. Saint-Étienne en Arsenal hebben in principe een akkoord bereikt over de transfer van William Saliba, meldt Sky Sports. De 18-jarige verdediger, die ook in de belangstelling stond van Tottenham Hotspur, zal direct worden verhuurd aan de club uit de Ligue 1. Ook Dani Ceballos (Real Madrid) en Kieran Tierney (Celtic) staan op het lijstje van de Londense club.

Alaba in beeld bij Barcelona

Bayern München -verdediger David Alaba verkast mogelijk naar Barcelona. De 27-jarige Oostenrijker moet volgens de krant Mundo Deportivo in Camp Nou de concurrentiestrijd aangaan met Jordi Alba. Alaba is al negen jaar een vaste waarde in München. Toch is een vertrek van de linkspoot niet ondenkbaar aangezien Bayern zich heeft versterkt met Lucas Hernandez. De Franse international, die voor het recordbedrag van 80 miljoen euro is overgenomen van Atlético Madrid, kan net als Alaba linksback en links centraal spelen.

Perschef Van der Geer vertrekt bij ADO

Voetbalcommentator Ronald van der Geer vertrekt als perschef bij ADO Den Haag. Komende maand zal hij rond thuisduels nog bij de club actief zijn, maar vanaf eind augustus stopt de 54-jarige voorlichter uit Voorburg met zijn werkzaamheden bij de eredivisionist. Van der Geer is van plan weer vaker commentaar bij voetbalwedstrijden te gaan geven. Dat deed hij eerder op radio en tv bij onder andere RTV Rijnmond, NOS, en Veronica. Nu is zijn stem af en toe nog bij FOX Sports te horen. Van der Geer was sinds vier jaar actief bij ADO.

Rondón volgt Benitez naar China

José Salomón Rondón volgt zijn coach naar China. Rafael Benitez diende zijn contract uit bij Newcastle United en vertrok naar Dalian Yifang. De aanvaller uit Venezuela volgt zijn voorbeeld. West Bromwich Albion, waar Rondón onder contract stond, ontvangt 18 miljoen euro.

Eriksen traint alleen bij Spurs in Singapore

Middenvelder Christian Eriksen (27) was vrijdag in Singapore eenzaam en alleen aan het trainen. Volgens Britse media kan dat maar één ding betekenen: de Deense international gaat Tottenham Hotspur op korte termijn verlaten. De oud-Ajacied staat al enige tijd in de belangstelling van onder meer Real Madrid en Barcelona. Zijn contract bij de Spurs loopt medio 2020 af.

De Engelse club kan nu nog een flinke afkoopsom voor hem ontvangen. Volgend jaar zomer is hij transfervrij. Volgens coach Mauricio Pochettino van Tottenham werkte Eriksen in Singapore een individueel trainingsprogramma af vanwege een kleine ingreep die hij heeft ondergaan. De Argentijnse coach wilde niet zeggen wat de technisch begaafde spelmaker precies mankeerde.

,,Na de finale in de Champions League heeft hij zich laten opereren”, zei Pochettino nog wel. De Spurs verloren begin juni met 2-0 van Liverpool. Na die eindstrijd in Madrid zei Eriksen al dat hij lonkte naar een nieuwe uitdaging in zijn loopbaan. Tottenham speelt zondag in Singapore tegen Juventus in het kader van de International Champions Cup.

Bergwijn in beeld bij Sevilla

Een aantal weken terug lijfde Sevilla oud-PSV-spits Luuk de Jong al in. Nu hengelt de club uit Zuid-Spanje naar de diensten van Steven Bergwijn.

Salvio terug naar Boca Juniors

Na negen jaar keert de Argentijn Eduardo Salvio terug naar zijn vaderland terug. De 29-jarige Argentijn verruilt Benfica voor Boca Juniors. De club uit Buenos Aires betaalt zeven miljoen euro voor de rechtsbuiten, die 13 interlands speelde. Salvio speelde de afgelopen zeven seizoen voor Benfica, dat doorverkooppercentage van 50 procent heeft bedongen. De Portugezen namen de aanvaller in 2012 over van Atlético Madrid.