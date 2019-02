‘Natuurlijk maken wij ons ook zorgen’

Hoe mentaal sterk ben jij?

,,Ik ga nergens gebukt onder, volgens mij.’’



Je loopt voor wedstrijden niet als een zombie door de huiskamer?

,,Ja, maar dat is mijn manier om mentaal sterk te blijven.’’



Jullie trainer, Henk Fraser, zegt over de slechte prestaties van de laatste weken: ‘De mentale weerbaarheid ontbreekt bij Sparta.’

,,Is gedeeltelijk waar, denk ik. Tegen Volendam en Roda vergaten we, ondanks goed spel, om te killen. Daardoor werd het alsnog gelijk. Anderzijds: uit tegen RKC en MVV speelden we dramatisch, maar wonnen we juist op karakter.’’



De trainer hoeft zich geen zorgen te maken?

,,Nou, zorgen maken wij ons natuurlijk ook. Het gaat de laatste weken niet echt lekker. En dan treffen we in FC Twente een tegenstander die wél in vorm is en ook nog eens heel veel kwaliteit heeft. Maar we hebben vertrouwen in een goed resultaat, omdat we regelmatig laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen.’’



Eén zege en jullie doen weer enigszins mee in de titelrace.

,,Laten we er daarom maar voor gaan zorgen dat we winnen. Zo niet, dan zullen we ons definitief moeten richten op de nacompetitie. En daar is het eigenlijk nog wat te vroeg voor.’'