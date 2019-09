‘Natuurlijk schiet ik de trainer weleens aan, maar ik kan hem niet dwingen’

Huntelaar wil basisplaatsAls je naar de rapportcijfers van Klaas-Jan Huntelaar dit seizoen in de eredivisie kijkt, dan zou je niet zeggen dat de spits zijn 36ste verjaardag al achter de rug heeft. Met vier doelpunten en twee assists is de ervaren aanvaller van Ajax vooralsnog gemiddeld iedere 42 minuten dat hij op het veld staat betrokken bij een treffer.

Dat is geen slecht moyenne voor een vader van vier kinderen, die naar eigen zeggen nog steeds met zijn jeugd bezig is. ,,En die hadden nog beter kunnen zijn als Tadic niet de 1-0 tegen Heerenveen op zijn naam had gekregen en Neres woensdag tegen Fortuna die kopbal van mij niet net voor de lijn nog een tikje had gegeven. Al begreep ik hem wel”, vult de 79-voudig international aan. ,,Die verdediger stond nog in de buurt.”

Huntelaar is nooit een stereotype voetballer geweest. De centrumspits heeft een moestuin en brouwt zijn een eigen appelcider. Hij gaat ook liever naar Noorwegen om te kamperen, dan dat hij in Ibiza of Miami op een VIP-dek van een luxe club zit. Maar zo lang het nog kan, leeft hij vooral voor doelpunten. ,,Je moet alles doen om te scoren”, vertelt hij na de moeizame zege op FC Groningen (2-0). ,,Dat miste ik woensdag tegen Fortuna en nu weer soms.”

Bekijk hieronder het interview met Dusan Tadic na Ajax - FC Groningen:

Als het circus Ajax op volle toeren draait, dan is Huntelaar niet de rasartiest met dat fraaie hakballetje of tikje met zijn buitenkant voet door de benen van een ontredderde tegenstander. Maar trainer Erik ten Hag had zijn oudste speler afgelopen week wel nodig toen het lang 0-0 bleef tegen Fortuna Sittard en FC Groningen. Even na de 2-0 van Huntelaar tegen FC Groningen vertelde de coach van Ajax dat hij nog niet zonder zijn ervaren spits kan. Maar moet hij dan niet iets vaker met hem starten? ,,De trainer en ik zitten vaak op één lijn”, antwoordt Huntelaar. ,,Natuurlijk schiet ik hem wel eens aan. Maar ik kan hem ook niet dwingen.”

Huntelaar rekent komende woensdag niet op een basisplaats als Ajax op bezoek gaat bij Valencia voor de tweede groepswedstrijd in de Champions League tegen Valencia. ,,In zulke wedstrijden staat Tadic vaak in de spits en dat is vorig seizoen ook goed gegaan”, zegt hij. ,,Valencia is een mooie club met een prachtig stadion met steile tribunes. Ik heb daar gespeeld met Real Madrid en Schalke. Toen speelden Juan Mata en David Villa daar nog. Hopelijk kan ik mijn bijdrage weer leveren.”