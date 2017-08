NEC begint met overwinning, nederlaag voor Eagles

Go Ahead Eagles met lege handen na knotsgek duel

18 augustus In een wedstrijd vol dramatiek delfde Go Ahead Eagles vrijdagavond het onderspit tegen MVV. De Deventer ploeg kwam liefst driemaal op voorsprong in Maastricht, maar het bleek niet genoeg. Zelfs niet voor een punt, want het was Jonathan Okita die Go Ahead in de slotminuut in rouw dompelde: 4-3.