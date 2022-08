NEC-clubicoon Tini van Reeken op 83-jarige leeftijd overleden

In totaal speelde de voormalig publiekslieveling 307 duels voor NEC en daarin was hij 107 keer trefzeker. In 1962 voorkwam Van Reeken dat NEC degradeerde naar de amateurs. Vijf jaar later had hij met twee doelpunten in de beslissende wedstrijd een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie.



,,NEC wenst familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies”, aldus de club. NEC speelt zondag in de eredivisie uit tegen FC Volendam (aftrap 12.15 uur).