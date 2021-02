NEC haalt Van Leeuwen binnen als technisch directeur

NEC was op zoek naar een ervaren directeur, die de club kan helpen in de ambitie om terug te keren naar de Eredivisie. De raad van commissarissen kwam onder aanvoering van Leen Looijen uit bij Van Leeuwen. ,,Met Ted hebben we iemand die voldoet aan het profiel en die kan werken in de technische visie die we als rvc en directie hebben opgesteld”, zegt rvc-voorzitter Ron van Ooijen. “Daarnaast kent hij de uitdaging om te willen promoveren en de krachten en druk die dit met zich meebrengt.”