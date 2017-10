NEC in derby overtuigend langs Achilles

LIVE: Snelle voorsprong voor PEC, Fortuna en RKC, alle tussenstanden KNVB-beker

20:41 De strijd om de KNVB-beker is deze week toe aan de tweede ronde. Dit is het programma voor vandaag, morgen en overmorgen. Vanaf het eerste fluitsignaal houden we hier alle tussenstanden van alle duels bij.