NEC kan ondanks keeperssoap bij Willem II niet scoren en ziet tien Tilburgers punt pakken

Na rust ging Willem II verder zonder Kwasi Wriedt. De spits kwam in de eerste helft ongelukkig neer na een luchtduel en leek zijn nek / hoofd te blesseren. Wriedt herstelde echter snel en speelde gewoon door. In de rust bleef hij alsnog in de kleedkamer achter. Het is nog niet duidelijk of dat het gevolg is van de pijnlijke landing.