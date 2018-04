NEC krijgt herkansing tegen Jong Ajax na blunder KNVB

Doordat de wedstrijd ongeldig is verklaard, is NEC weer volop in de race voor de titel. De ploeg van trainer Pepijn Lijnders heeft één verliespunt minder dan Fortuna.



De KNVB concludeerde vanavond dat Teun Bijleveld tegen NEC niet had mogen spelen omdat hij de maandag daarvoor tegen FC Dordrecht zijn vijfde gele kaart had gekregen. Dat betekent een automatische schorsing voor de volgende wedstrijd. Dat Bijleveld meespeelde komt door een administratiefout bij de KNVB. Jong Ajax treft geen blaam aldus de voetbalbond.



Het is onduidelijk of de gele kaart die NEC'er Calvin Verdonk tegen Jong Ajax kreeg, is vervallen. Het was zijn vijfde gele kaart waardoor hij voor de wedstrijd maandag tegen FC Oss zou zijn geschorst. Het is dus ook niet zeker of Verdonk speelgerechtigd is tegen Oss.