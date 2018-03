NEC loopt averij op bij Cambuur

Go Ahead blijft steken op punt tegen Telstar bij start vierde periode

21:56 Go Ahead Eagles is de vierde periode in de Jupiler League begonnen met een gelijkspel tegen Telstar: 1-1. Givan Werkhoven zorgde er met een treffer voor rust hoogstpersoonlijk voor dat de Deventer ploeg opnieuw niet verloor met hem in de basisformatie. Maar door een treffer van Telstars topscorer Adrija Novakovich bleef Go Ahead vrijdagavond steken op een punt in de Adelaarshorst.