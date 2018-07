NEC mag De Goffert terugkopen van gemeente Nijmegen

Mooi voetbal­feest in Hattem eindigt in mineur

8 juli Als VV Hattem zaterdagavond gastheer is voor Ajax en Steaua Boekarest, lijkt alles koek en ei. Tot ruim een uur na de wedstrijd, als het toch nog misgaat. Een groep aanwezigen gaat met elkaar op de vuist en dat is vervolgens vrijwel het enige waar het in de nasleep nog over gaat.