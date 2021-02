NEC met tien man ten onder tegen laagvlieger MVV

Samenvatting Heracles naar negende plaats na minimale zege in Sittard

5 februari Heracles Almelo heeft de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard vanavond met 0-1 gewonnen. Rai Vloet maakte in de 38ste minuut de winnende goal voor Heracles. De ploeg van Frank Wormuth klimt door de zege over Heerenveen heen, naar de negende plaats in de eredivisie. Fortuna blijft elfde.