NEC moet op zoek naar nieuwe technisch directeur: Van Leeuwen vertrekt

Louis van Gaal verrast met opstelling: Remko Pasveer (38) debuteert in Polen onder de lat bij Oranje

Remko Pasveer maakt vanavond in Warschau tegen Polen zijn debuut voor het Nederlands elftal. De doelman van Ajax, in een ver verleden vijf keer actief voor Jong Oranje, is daarmee op 38-jarige leeftijd de meest verrassende naam in de opstelling van Oranje. Ook Cody Gakpo heeft een basisplaats.

19:30