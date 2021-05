NEC na overtuigende zege op Roda JC naar finale play-offs om promotie

Aanvoerder Rens van Eijden van NEC sprak bij ESPN in zekere zin van een logische zege. ,,We geven weinig weg en we weten dat de kansen voor ons wel komen. Dat is in het verleden weleens anders geweest, met onnodige tegentreffers. Nu zijn we stabiel achterin en dat geeft vertrouwen voorin. We weten dat we altijd wel scoren. Nu de finale. Gezien ons spel de laatste weken denk ik dat we een goede kans maken.”



Bij 3-0 achter was het duel gespeeld, zei Robert Klaasen van Roda JC. Hij nam de aanvoerdersband na 37 minuten over van Kees Luijckx, die kort daarvoor geel kreeg en vervolgens naar de kant werd gehaald door Jurgen Streppel. ,,We kwamen vrij snel achter en wisten daardoor meteen dat het moeilijk zou worden. Ondanks de tweede tegentreffer vlak voor rust hebben we geprobeerd er in de tweede helft nog wat van te maken. Dan geven we onnodig ook nog nummer 3 weg. We waren slordig. Als we beter aan de bal waren geweest, had er meer ingezeten.”