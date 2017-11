NEC steviger aan kop na zege in topper met Jong Ajax

NEC kwam vijf minuten na de rust eerst nog op achterstand door een treffer van Noussair Mazraoui. In de 58ste minuut maakte Mohamed Rayhi gelijk waarna Guus Joppen even later voor 2-1 zorgde, met dank aan een fout van Darren Sidoel. Op de doellijn voorkwam Ajacied Leon Bergsma in de 68ste minuut dat Arnaut Groeneveld het duel met de derde NEC-treffer besliste. De gelijkmaker kon Ajax in het slotoffensief echter net niet afdwingen.



Fortuna Sittard kwam in punten op gelijke hoogte met Jong Ajax. De Limburgse ploeg won op eigen veld met 2-1 van Go Ahead Eagles. Wessel Dammers was met twee treffers de gevierde man bij de thuisclub, die eerst nog Jorrit Smeets een strafschop zag missen.



De Graafschap verloor vorige week op eigen veld met 1-3 van NEC. Die nederlaag maakte de ploeg van coach Henk de Jong in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven goed: 4-0. Daryl van Mieghem, Sven Nieuwpoort, Anthony van den Hurk en Tim Receveur kwamen tot scoren. Bij FC Eindhoven kreeg Hervé Matthys in de 56e minuut de rode kaart.



Jong PSV versloeg in Eindhoven subtopper Telstar met grote cijfers: 6-0. De bezoekers moesten vanaf de 29e minuut met tien man verder na een rode kaart voor Rodny Lopes Cabral. Mede daardoor leidde de thuisploeg bij de rust al met 4-0 dankzij treffers van Albert Gudmundsson, Matthias Verreth en Donyell Malen (twee). Na de pauze voerden Dante Rigo en Nikolai Laursen de score verder op.