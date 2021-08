NEC trakteert uitzinnige fans op zege bij eredivisierentree in De Goffert

Keuken Kampioen Divisie Ontketende Ntelo helpt MVV aan zege, Jong Ajax roept euforie Den Bosch een halt toe

22:04 De uitstekende seizoensstart van FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie is een halt toegeroepen: Jong Ajax won met 2-3 in Brabant. De Graafschap zegevierde op eigen veld in de kraker tegen NAC Breda, terwijl Mitchy Ntelo de grote held van MVV was.