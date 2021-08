NEC treft PEC Zwolle in eerste thuisduel in eredivisie

Feyenoord wil tegen Go Ahead verder surfen op geweldig gevoel na afstraf­fing Elfsborg

11:57 Arne Slot wil de duidelijke stijgende lijn die Feyenoord al weken vertoont uiteraard dolgraag doortrekken in het eerste thuisduel in de competitie tegen promovendus Go Ahead Eagles. Slot zag alle spelers fit uit de Europese wedstrijd tegen IF Elfsborg (5-0 zege) van donderdagavond komen.