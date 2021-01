NEC verrast Fortuna en plaatst zich na verlenging voor kwartfinale

NEC is daarmee na Excelsior (dat won van MVV) de tweede club uit de Keuken Kampioen Divisie die de kwartfinales haalt. Later op de avond kan Go Ahead Eagles zich nog in dat rijtje scharen, als gewonnen wordt van VVV-Venlo.

Het was pas de eerste wedstrijd van NEC in dit ongebruikelijke bekerseizoen, toch gaat de ploeg van trainer Rogier Meijer aanstaande zaterdag mee in de loting voor de kwartfinale. Dat is voor het eerst sinds het seizoen 2013-3014, toen NEC afrekende met FC Utrecht om in de halve finale uitgeschakeld te worden door PEC Zwolle.

De Nijmegenaren weten al dat ze in de volgende ronde opnieuw een thuiswedstrijd krijgen. De loting is zaterdagavond rond 22.30 uur.

Overwicht

Fortuna, in de competitie met 16 punten uit de laatste zeven wedstrijden goed op dreef, had een overwicht in de Goffert, maar kwam te weinig in de buurt van het doel van Mattijs Branderhorst. Pas nadat Fortuna-trainer Sjors Ultee ongeduldig werd en na een klein uur de aanvallers Mats Seuntjes en Zian Flemming had ingebracht, viel het lang verwachte doelpunt. Flemming, vorig seizoen nog actief als huurling voor NEC, stond 2 minuten in het veld toen hij de score opende: 0-1.

Vier minuten later stond het alweer gelijk door een kopbal van Rangelo Janga. In de noodzakelijke verlenging gaf arbiter Kevin Blom de thuisploeg een strafschop nadat Fortuna-spits Sebastian Polter NEC’er Cas Odenthal even had vastgehouden. Jordy Bruijn benutte die buitenkans: 2-1. Niet veel later maakte invaller Thomas Beekman er zelfs 3-1 van. Alleen Flemming scoorde nog een keer, het was niet genoeg om een bekerstunt van NEC te voorkomen.

Volledig scherm Zion Flemming kon ondanks twee goals uitschakeling van Fortuna niet voorkomen. © Pro Shots / Paul Meima

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.