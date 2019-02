Necid maakt eindelijk het verschil en loodst ADO langs Heracles

Door Yorick Groeneweg



Met het inbrengen van Necid paste ADO-trainer Fons Groenendijk vanavond een gouden wissel toe. Er gebeurde daarvoor met Erik Falkenburg in de spits niets tot weinig in het Cars Jeans Stadion, waar Heracles in een pover duel zeer behoudend voor de dag kwam. De sfeer veranderde totaal in het Haags kwartiertje.



Uit de nastoot van een vrije trap van Danny Bakker kwam ADO op voorsprong. In een mêlee van spelers kreeg Wilfried Kanon de bal voor zijn voeten en hij gaf hem voor aan Tomas Necid. De Tsjech stond vogelvrij en schoof de bal in de 79ste minuut beheerst voorbij Heracles-doelman Janis Blaswich. Voor Necid was het pas zijn tweede competitiedoelpunt. Eind september scoorde hij tegen Heerenveen voor het laatst.



Het openingsdoelpunt leek bevrijdend te werken, want uit een voorzet van Sheraldo Becker maakte Necid er niet veel later ook 2-0 van. ADO nam door de zege afstand van de onderste regionen en zal volgende week zondag met vertrouwen naar FC Emmen afreizen. In Drenthe is Tom Beugelsdijk er overigens niet bij, de Haagse verdediger pakte vanavond zijn tiende gele kaart van het seizoen en is geschorst.