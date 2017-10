Nederlaag in Klassieker voelt voor Van Bronckhorst als 'enorme mokerslag'

De landskampioen maakte voor eigen publiek een onzekere indruk. ,,We hadden niet de flair en durf om van achteruit de vrije man te vinden. Dan kom je ook niet in de wedstrijd'', zei Van Bronckhorst. ,,We waren slordig, leden veel balverlies en creëerden slechts weinig kansen. In de tweede helft zag ik na de penalty wel een tijdje het geloof in de ploeg. Toen hadden we een paar kansen op de 2-1. We konden in die fase de wedstrijd kantelen.''