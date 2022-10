Nederland als nummer acht van de wereld naar het WK in Qatar

Sparta pakt punt tegen RKC ondanks ‘Spartaanse’ tegentref­fers en rode kaart

Tegendoelpunten van oud-spelers deden Sparta vandaag veel pijn in de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk (2-2). Michiel Kramer en Ilias Bel Hassani scoorden, maar genoeg voor een zege was het voor RKC niet. Nadat de Rotterdammers door een rode kaart van Shurandy Sambo met tien man kwamen te staan, grepen ze via Arno Verschueren (zijn tweede goal) toch nog een punt.

