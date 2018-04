‘Nederland bulkt nog steeds van het voetbaltalent’

Door Walter van Zoeren

Hij is niet pessimistisch over de toekomst van het Nederlandse voetbal. ,,We hebben echt heel veel talent in Nederland lopen, hoor. Kijk naar jongens als De Ligt, Berwijn, Til, Kluivert, Van Drongelen. Er komt echt wel wat aan. Zodra het Nederlands elftal een eindtoernooi niet haalt wordt er net gedaan of het einde van de wereld in zicht is. Maar het heeft ook veel met andere factoren te maken. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. En je kunt de staat van het Nederlandse voetbal niet aflezen aan de prestaties van het grote Oranje. De stroom talenten die we hebben is niet heel anders dan de afgelopen jaren.’’

Economisch probleem

,,Het grote verschil is dat we als Nederland niet meer in staat zijn om die talenten langer aan Nederlandse clubs te verbinden. Dat is een economisch probleem, we hebben als clubs minder geld dan de clubs uit de grote Europese competities. Spelers gaan op heel jonge leeftijd naar grote buitenlandse competities waar ze vaak of niet aan spelen toekomen of worden verhuurd aan een mindere club. Daar worden ze in de meeste gevallen niet beter van. Onze nationale competitie wordt daardoor uitgehold. We hebben daar met veel mensen melding van gemaakt bij de FIFA en UEFA. Stel weer regels in die dit soort scheve verhoudingen voorkomen. Je ziet het aan de Champions League waar ieder jaar dezelfde ploegen de halve finales halen. Onze roep is aan dovemansoren gericht, dat beseffen we ook wel. Maar wil je het eerlijk houden, moet er wel iets gebeuren.’’

Art Langeler.

,,Let wel’’, zegt Langeler, ,,Ik gun iedereen zijn transfer. En ik snap ook wel dat je gaat als je in één klap financieel onafhankelijk kunt worden. En natuurlijk is het ook mogelijk dat je als je wel blijft en geblesseerd raakt je jouw transfer van je leven mis kan lopen. Maar als ik bij Jong Oranje of een ander jeugdelftal met spelers praat probeer ik ze te overtuigen het sportieve belang voorop te zetten. Als club in Nederland kun je er niet veel aan doen. Zie Van Drongelen die van Sparta naar de Bundesliga ging. Dan wordt er wel geroepen dat de grote Nederlandse clubs hebben liggen slapen, maar het gaat om zulke grote bedragen… Daar kunnen de Nederlandse clubs niet mee concurreren. Nou komt het voor van Drongelen wel goed, die heeft voor zichzelf een goede keuze gemaakt. Speelt veel, al gaat het met HSV niet zo geweldig op het moment. Maar bijvoorbeeld Riechedly Bazoer bij Wolfsburg, Jairo Riedewald of Gervane Castaneer bij Kaiserslautern. Deze jongens spelen niet of nauwelijks en hadden in de eredivisie nog veel kunnen leren. Zonde. Eigenlijk zouden spelers tot hun 21ste of 22ste in Nederland moeten blijven. Kampioen worden met je club, belangrijk zijn. Zoals Memphis Depay deed, en hopelijk Mathijs de Ligt ook.

Jeugdopleidingen

,,We moeten zorgen dat we ons eigen product zo goed mogelijk houden. En dan hebben we het primair over de jeugdopleidingen. Want het potentieel bij Jong Oranje is groot’’, zegt Langeler die nog volop in de EK-kwalificatie zit met zijn team. Jong Oranje staat nu tweede op vijf punten achterstand op koploper Engeland. ,,We hebben heel veel goede spelers, maar moeten nu de slag maken naar prestatievoetbal. En dat is lastig als de meeste spelers in de eredivisie of zelfs de Jupiler League spelen en nauwelijks Europese wedstrijden meemaken. Mede door onze internationale positie spelen we met de clubs nog maar twee of vier Europese wedstrijden per jaar. Dan speel je – met alle respect – te weinig topwedstrijden. Daarom is het zo belangrijk dat we weer een keer een eindtoernooi halen en grote tegenstanders treffen. Daar wordt gewoon meer gevraagd van de spelers. Worden ze beter van. Het is voor jonge spelers cruciaal dat zij vaak en veel internationaal spelen, wedstrijden waar het om gaat. We proberen dan ook met de nationale teams zoveel mogelijk wedstrijden te spelen tegen goede tegenstanders.

Hij wil maar zeggen dat het niet aan de manier van trainen ligt, of het verschil daarin met het buitenland. ,,Mensen die dat roepen hebben er niet veel kijk op. Het gaat niet om harder of meer trainen, je moet alleen altijd met een idee trainen. Zorgen dat alles er in zit, technisch, tactisch en fysiek. Het gaat niet om zoveel mogelijk uren maken, onzin. Dat de trainingen in het buitenland als zwaarder worden ervaren door Nederlandse spelers heeft primair te maken met het niveau van de spelers. Dat is hoger, waardoor de trainingen pittiger voor je worden. Logisch lijkt me…’’

Koeman

Hij geniet van zijn baan bij de KNVB, reist de hele wereld rond om spelers te bekijken en gaat naar clubs in Nederland om trainingen te bekijken en met technisch directeuren en trainers te spreken. ,,Ik werk twee á drie dagen in Zeist. Daarnaast bezoek ik wedstrijden en trainingen bij de clubs. De samenwerking wordt steeds beter. Ook met het grote Oranje. Ik kon met alle drie de bondscoaches waar ik mee heb samengewerkt prima door één deur, maar met de aanstelling van Ronald Koeman als bondscoach zijn de lijnen tussen het Nederlands elftal en de jeugdselecties nog korter geworden. Zeker met mensen als Dwight Lodeweges en Kees van Wonderen, die allebei jeugdteams onder hun hoede hadden. Dat zie je direct terug, er is veel meer kruisbestuiving, er wordt veel overlegd en zo worden er slagen gemaakt.’’

Art Langeler loopt met Dwight Lodeweges van het veld na de wedstrijd van Oranje onder de 20 jaar tegen Tsjechië in 2016.

De combinatie van beleidsmaker en trainer bij Oranje bevalt de Zwollenaar prima. ,,Ik heb het goed naar mijn zin’’, zegt Langeler die een contract bij de KNVB heeft tot de zomer van 2019. En mocht het EK met Jong Oranje worden gehaald, dan maakt hij dat EK ook af. ,,Het bevalt van beide kanten en ik ben niet zo’n job-hopper’’, zegt hij gedecideerd. Zijn naam valt geregeld bij Nederlandse clubs die volgend jaar nog zonder trainer zitten. Die hoeven voorlopig niet aan te kloppen. ,,Al is de voetbalwereld heel wispelturig’’, geeft hij toe. ,,Zeg nooit nooit, het kan morgen anders zijn. In de toekomst ga ik zeker weer ergens als trainer/coach aan de slag. Het Engelse model waarin de hoofdcoach vooral manager is, past goed bij mij. Trainer en beleidsmaker in één, met een aantal experts op de werkvloer die je aanstuurt.’’