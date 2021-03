Nederland en WK-kwalificatieduels: geen enkel Europees land is beter

• Nederland won in de geschiedenis vijf van de twaalf wedstrijden tegen Turkije (W5-G4-V3). Alleen Rusland (8) en IJsland (5) versloegen Turkije vaker in een WK-kwalificatiewedstrijd dan Oranje (4). Turkije was in de laatste ontmoeting tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in 2015 echter wel te sterk voor Nederland: 3-0.

• Dit is de vierde keer dat Turkije en Nederland elkaar tegenkomen in de WK-kwalificatie, net als in 1994, 1998 en 2014. Oranje kwalificeerde zich al deze keren voor het eindtoernooi, terwijl Turkije juist alle drie de keren werd uitgeschakeld.

• Oranje (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014) en Turkije (1954, 2002) kwalificeerden zich nog nooit voor hetzelfde WK.

• Het belooft een spannend duel te worden in Istanboel. Turkije heeft slechts een van zijn laatste acht thuiswedstrijden verloren (W5-G2-V1), terwijl het Nederlands elftal in zijn laatste zeven uitwedstrijden ongeslagen is (W4-G3-V0). De laatste keer dat Oranje in acht opeenvolgende uitduels ongeslagen bleef, was in de periode september 2008 - september 2011 (toen twaalf duels op rij).

• Nederland won in totaal 82 WK-kwalificatiewedstrijden, het hoogste aantal van alle Europese landen. Spanje volgt met een zege minder. Alleen Mexico (436) en Australië (378) scoorden vaker in WK-kwalificatieduels dan Oranje, dat het Europees record in handen heeft met 296 treffers.

• Oranje verloor geen van zijn laatste zes openingswedstrijden in een WK-kwalificatiecampagne (W4-G2-V0). De laatste keer dat dit wel gebeurde was op weg naar het WK 1994. In september 1992 won Noorwegen met 2-1. Huidig bondscoach Frank de Boer stond toen in de basis.

• Maarten Stekelenburg kan met zijn 38 jaar en 183 dagen de oudste international worden die een competitief duel speelt voor Oranje. Hij zou daarmee Edwin van der Sar overtreffen, die 37 jaar en 352 dagen oud was in zijn laatste interland tegen Noorwegen (0-1 zege). Alleen Sander Boschker (39 jaar en 224 dagen) en Piet Kraak (38 jaar en 263 dagen) speelden op oudere leeftijd voor Oranje, maar dat waren oefenduels.

