Nederland klaar in Europa: komend seizoen begint jacht op plek vijf op coëfficiëntenranking

Panenka | ‘Arne Slot wil het gewoon nog een paar weken openhouden’

Na de huldiging van Feyenoord is Panenka vandaag voor een keer op dinsdag. Etienne Verhoef neemt met Sjoerd Mossou het weekend door. Uiteraard hebben ze het over de titel van Feyenoord en de bijbehorende festiviteiten, bellen ze met Aad de Mos en kijken ze vooruit naar de halve finale van AZ in de Conference League, donderdagavond tegen West Ham United.