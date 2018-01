Nederland loot Duitsland en Frankrijk in Nations League

Door Maarten Wijffels



Het Nederlands elftal speelt later dit jaar tussen september en december vier interlands tegen Duitsland en Frankrijk in die nieuwe competitie onder de vlag van de UEFA.



In de Nations League zijn tickets te verdienen voor de play-offs in de reguliere kwalificatie voor het EK van 2020. Die reeks gaat van start in 2019. De poulewinnaar uit de groep met Oranje, Frankijk en Duitsland krijgt zo'n ticket. Maar play-offtickets schuiven automatisch door naar onderen als landen zich staks via de EK-kwalificatie al rechtstreeks plaatsen voor het eindtoernooi.



Voor Oranje is het belangrijk dat de ploeg in de hoogste divisie van de Nations League aantreedt. Als Nederland laatste zou eindigen in zijn Nations Leaguepoule, volgt automatisch degradatie naar de B-groep. Maar dat heeft dan géén nadelige invloed op de kans om uiteindelijk een play-offticket over te nemen van een topland. De Nations League telt daarnaast mee voor de ranking van teams bij de EK-kwalificatieloting. Daarop zou degradatie van de A- naar de B-groep wél nadelige gevolgen hebben voor Oranje.



Nederland speelde recent liefst vier keer in korte tijd tegen de Fransen. De laatste keer was op 31 augustus vorig jaar, een kansloze 4-0 nederlaag in Parijs in de WK-kwalificatie. Bij dat duel was Dick Advocaat nog bondscoach. In de jaren ervoor verloor Oranje ook onder leiding van Danny Blind en Louis van Gaal van de huidige vice-Europees kampioen.



De laatste ontmoeting met Duitsland dateert alweer van november 2012, een oefenduel in de Amsterdam Arena. Die avond bleef het 0-0 tegen de Mannschaft. Ook in 2015 zou Oranje tegen de regerende wereldkampioen oefenen. Maar dat duel in Hannover werd op het laatste moment afgelast vanwege terreurdreiging.



Het speelschema van de Nations League wordt later vanmiddag (rond 16.00 uur) bekend gemaakt.