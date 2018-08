Nederland nadert Oostenrijk op coëfficiëntenlijst UEFA

Nederland staat nog twaalfde op die lijst, wat nu nog concreet inhoudt dat in het Champions League-seizoen 2020/2021 de kampioen zich niet rechtstreeks kwalificeert. Stoot Nederland concurrent Oostenrijk van de elfde plek, is dat wél het geval (mits de winnaar van de Champions League zich via de eigen competitie plaatst). Daarom had het tweeluik van Ajax tegen Sturm Graz een extra lading. De Amsterdammers wonnen tweemaal en gaan door naar de derde voorronde van de Champions League, terwijl Sturm Graz is veroordeeld tot hetzelfde stadium in de Europa League.



Extra pijnlijk is het daarom dat AZ over twee wedstrijden van FC Kairat uit Kazachstan verloor, waarmee Nederland een kans heeft laten liggen om nóg dichter in de buurt van Oostenrijk te komen. Zowel Nederland als Oostenrijk heeft nu één team dat won in de tweede voorronde van de Europa League (Vitesse en LASK Linz) en één team dat in die fase uitgeschakeld werd (AZ en Admira Wacker).



Concreet is Nederland (24.733 punten) deze week een half punt in gelopen op Oostenrijk, dat nu op 25.450 staat. Beide landen zijn nu één van de vijf deelnemers in Europa kwijt, al heeft Nederland een extra troef in de Champions League ten opzichte van Oostenrijk (Ajax en PSV tegenover Red Bull Salzburg). Maar Nederland moet ook achterom kijken: nummer 13 Denemarken volgt

met 24.150 punten en heeft wel al haar ploegen (5) nog in Europa.



Saillant detail is wel dat Nederland nu met drie zeges al bijna net zoveel overwinningen heeft dan het complete vorige Europese seizoen: vier. Dat leverde echter weinig punten (0,900) op omdat het wedstrijden in de voorrondes zijn. Ter illustratie: Oostenrijk pakte er dit seizoen 0,400. Nederland zal de lijn nu moeten doortrekken en moeten pieken in de groepsfases om écht een slag te slaan.