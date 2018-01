Nederland oefent op 26 maart tegen Portugal

Welke trainer zit er in de zomer nog?

24 januari Bij drie clubs in de eredivisie is al zeker dat er volgend seizoen een nieuwe trainer aan het roer staat. Vandaag werd bekend dat Erwin van de Looi vertrekt bij Willem II en Ernest Faber aan het einde van het seizoen vertrekt bij FC Groningen. Eerder gaf Henk Fraser al aan te stoppen bij Vitesse. Hoe staat het ervoor bij de andere clubs in onze competitie? Wie gaat de voorbereiding van het nieuwe seizoen in?