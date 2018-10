Nederland treft Duitsland op mooi moment

Oranje ontvangt Duitsland zaterdag in de Arena, die wedstrijd komt op een schitterend moment. Voor de spelers van Ajax die tegen Bayern München afgelopen week zo goed voor de dag kwamen in de Champions League. Maar ook voor de jonge spelers van PSV die in de eredivisie alweer stappen hebben gezet. Ik vond Internazionale in Eindhoven de terechte winnaar, maar Pablo Rosario en Steven Bergwijn lieten zich wéér gelden. Over Rosario heb ik een maand geleden al geschreven. Net op tijd, want nu praten we wel allemaal over hem. En Bergwijn zet ook prima stappen. Laat die twee maar in actie komen tegen Duitsland of anders België.