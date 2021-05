Nederlands elftal begint in Zeist met kleine groep aan EK-voorbereiding

NAC zorgt na penalty­thril­ler voor pijnlijke degradatie FC Emmen

21 mei FC Emmen is uit de eredivisie gedegradeerd. Voor 1200 supporters in De Oude Meerdijk slaagde de ploeg van Dick Lukkien er niet in de taaie organisatie van NAC te kraken. De ploeg uit Breda stuurde de nummer 16 van de eredivisie via strafschoppen naar de Keuken Kampioen Divisie.