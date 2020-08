Nederlands trainersgilde herwint aanzien door overstap van Koeman naar Barça

Door Sjoerd Mossou



Met toeters en bellen werd Ronald Koeman deze week onthaald in Camp Nou, als hoofdrolspeler van een multimediale, grootse presentatie bij FC Barcelona. Een blonde voetbaltrainer van 57 jaar uit Zaandam, voor even het middelpunt van de internationale voetbalwereld.



,,Daar mogen we toch hartstikke trots op zijn?’’, vraagt Rob Jansen retorisch. De zaakwaarnemer van Koeman is zojuist geland vanuit Barcelona. ,,Een volledig Nederlandse staf bij een van de grootste clubs ter wereld. Met Alfred Schreuder erbij, en Henke Larsson is ook een halve Nederlander. Dat is toch geweldig?’’