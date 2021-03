Nederlandse avonturier gaf vrijdag in Gibraltar al het goede voorbeeld aan Oranje

Wessel Witbreuk heeft het Nederlands elftal het goede voorbeeld gegeven. De oud-aanvaller van HSC’21 en Jong FC Twente had vrijdag met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de zege van Glacis United op Manchester 62 (4-1) in het Victoriastadion, waar Oranje dinsdag voor het eerst tegen Gibraltar voetbalt.

Witbreuk had graag van dichtbij gezien welke spelers van Oranje tot scoren komen op het kunstgras waar alle duels van de Gibraltarese competitie worden afgewerkt. ,,Maar ik woon in Spanje en ben nog niet gevaccineerd”, vertelt de 22-jarige Tukker. ,,Dan kom je niet in aanmerking voor een kaartje.”

Volgens de ranglijst van de FIFA zijn er over de hele wereld maar vijftien landenploegen slechter dan Gibraltar. Het Britse overzeese gebied behoort wél tot de wereldtop als het om vaccineren tegen corona gaat. Bijna alle 34.000 inwoners zijn geprikt, met dank aan Engeland. Kroegen sluiten pas om 2 uur ‘s nachts en mondkapjes zijn niet meer verplicht.



,,Maar ik mag ook niet klagen”, zegt Witbreuk, die samen met ploeggenoot Job Derksen in het Spaanse Torreguadiaro woont. ,,Ik ga zo ontbijten met uitzicht op zee. Vorige week was het hier 25 graden. De avondklok gaat bij ons pas om 23.00 uur in en je kan tot 22.30 uur ergens een hapje eten. Ik train hier zo’n acht keer in de week en ga ook wel vijfmaal naar de gym. Dit was voor mij de kans fulltime met voetbal bezig te zijn.”

Volledig scherm Wessel Witbreuk in het shirt van Glacis United. © Instagram

Witbreuk tekende vorig jaar zomer bij Glacis United, op uitnodiging van de Nederlander Bennie Brinkman. ,,Hij heeft 51 procent van de aandelen van de club”, vertelt de aanvaller. ,,Veel buitenlanders hier in de competitie zijn fulltime prof. Elke ploeg moet met vijf jongens uit Gibraltar spelen. Dat maakt de competitie niet sterker. Misschien brengen ze dat aantal terug tot drie, maar dat is weer niet goed voor de ontwikkeling van de nationale ploeg.”

Lincoln, College Europa en St, Joseph’s zijn de topploegen van Gibraltar. ,,Ze mogen vaak aan de voorronden van de Europa League deelnemen en hebben daardoor een begroting van 2 of 3 miljoen euro”, vertelt Witbreuk. ,,Daar spelen ook de meeste internationals van Gibraltar. Die clubs kunnen goed mee in de Keuken Kampioen Divisie. Glacis United heeft een begroting van 1 ton ofzo. Wij hebben het niveau van teams uit de Derde Divisie van Nederland.”

Volledig scherm Witbreuk speelde vorig seizoen voor Jong FC Twente. © Instagram

Gibraltar is vanaf 2016 lid van de FIFA en leed vier jaar geleden met een visser, metselaar, advocaat, politieagent en afvalinspecteur in de gelederen tegen België de grootste nederlaag tot nu toe (9-0). Maar de voetbaldwerg won ook al eens van Letland, Armenië, San Marino en Malta. Gibraltar verloor zaterdag bij Montenegro (4-1) en ging woensdag met 3-0 onderuit tegen Noorwegen, dat met spelers als Erling Haaland en Martin Ødegaard startte.

,,Ik begreep dat de keeper van Gibraltar erg goed was tegen de Noren”, zegt Witbreuk, die niet weet waar hij volgend seizoen speelt. ,,Dit is een gave ervaring. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. In ben komende zomer transfervrij en wil fulltime met voetbal bezig blijven.”

Volledig scherm Wessel Witbreuk beschikt over een aflopend contract. © Instagram