Nederlandse voetbalclubs vragen dit weekend aandacht voor lhbti+-acceptatie

De clubs in de eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Pure Energie eredivisie Vrouwen en eredivisie zaalvoetbal dragen OneLove-aanvoerdersbanden. Tevens wordt er in de stadions gebruikgemaakt van speciale cornervlaggen en zijn er speciale speldjes en tenues zichtbaar. De speldjes worden opgespeld door de arbiters en coaches.



In de eerste divisie treden Telstar en FC Volendam aan in een speciaal ontworpen regenboogshirt. ,,Een prachtig en vooral uniek initiatief dat alle complimenten verdient. Het is voor het eerst in de historie dat dit gebeurt en het is veelzeggend dat clubs zover gaan om aandacht te vragen voor dit thema. Als grootste sport van het land wil het voetbal haar verantwoordelijkheid nemen om lhbti+-acceptatie te maximaliseren”, aldus Wesley Montijn, persvoorlichter van de Keuken Kampioen Divisie.