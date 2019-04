Neemt Fortuna afstand van degradatiezone in Limburgse derby?

Vrouwen van Ajax en PEC Zwolle spelen de bekerfina­le

12 april De vrouwenteams van Ajax en PEC Zwolle gaan op 11 mei in het stadion van Excelsior in Rotterdam strijden om de KNVB-beker. De titelhouder uit Amsterdam boog een achterstand van 0-2 om en won na verlenging met 3-2 van FC Twente. PEC Zwolle won na strafschoppen van ADO Den Haag (4-2). In de reguliere speeltijd en de verlenging vielen geen treffers.