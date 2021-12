Negen 9 CL-goals van Sébastien Haller ontleed: Ajax-spits maakt ook wel eens ‘een Koolhofje’

Captain Tadic moet na 3,5 jaar mogelijk voor het eerst Europees duel Ajax missen

Ajax gaat morgen met een gewijzigde formatie op recordjacht in de Champions League. Trainer Erik ten Hag stelde dat hij, net als in Istanboel vorige maand, opnieuw mutaties zal aanbrengen in zijn basisploeg. ,,Maar ik zal minder rigoureus rouleren dan tegen Besiktas”, aldus de coach, die eens niet zeker is van de inzetbaarheid van Dusan Tadic.

