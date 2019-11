Negen maanden celstraf geëist Willem II-aanvaller Elton K. (21)

Spar­ta-spits Ache debuteert in selectie Jong Duitsland

17:59 Sparta-aanvaller Ragnar Ache is opgeroepen voor Jong Duitsland. Het is voor het eerst dat de 21-jarige in Frankfurt geboren speler een plaats krijgt in de selectie. Ache is dit seizoen met vijf doelpunten samen met Mohamed Rayhi topscorer voor de huidige nummer elf van de eredivisie.