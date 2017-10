Negen minuten lang te veel oude spelers bij Jong AZ, duel met FC Oss moet over

LIVE: Advocaat weigert handdoek al definitief te gooien

15:37 Oranje heeft dinsdag niets minder dan een wonder nodig om in de race te blijven voor het WK in Rusland. Zweden moet in de Arena met minimaal 7-0 verslagen worden. Bondscoach Dick Advocaat en aanvoerder Arjen Robben blikken vanaf 15.30 uur vooruit op de persconferentie. Volg het live.