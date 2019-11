Negental Ajax sleept punt uit het vuur in krankzinnig duel met Chelsea

Door Freek Jansen



Een sliding van Daley Blind, gevolgd door een handsbal van Joël Veltman. Ajax wervelt zeventig minuten lang op Stamford Bridge, leidt verdiend met 2-4, maar opeens is alles anders. Zowel Blind als Veltman krijgt zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. De Amsterdammers moeten met negen man verder. De strafschop wordt feilloos door Jorginho binnen geschoten, drie minuten later brengt invaller Reece James de thuisclub zelfs langszij.



Er is voor Ajax geen houden meer aan. De Chelsea-orkaan raast met ongekende krachten en de Ajacieden vallen om. De VAR schiet twaalf minuten voor tijd nog te hulp (handsbal van Tammy Abraham bij de 5-4 van César Azpilicueta, red.), waarna het lange aftellen begint. Ajax wankelt, maar houdt stand. Met hangen en wurgen eindigt de achtbaanwedstrijd in een gelijkspel.

Een duel in de allerhoogste versnelling. Al na honderd tellen geeft Quincy Promes het startsein met een indraaiende vrije trap, die licht aangeraakt via het been van Chelsea-aanvaller Abraham, achter doelman Kepa belandt. Twee minuten later is het alweer gelijk, als Veltman een onnodige sliding inzet, met een rake strafschop van Jorginho tot gevolg. Toch oogt Ajax vastberaden en na twintig minuten zwijgt Stamford Bridge opnieuw. Met de inmiddels briljante tandem Hakim Ziyech en Promes in de hoofdrol. De Marokkaanse technicus zorgt voor een magnifieke assist achter de verdediging, Promes, opnieuw hij, duikt op en knikt met het hoofd feilloos binnen.

De veelgehoorde conclusie na de nederlaag van twee weken geleden in Amsterdam was dat Ajax te weinig aan de bal bracht. Reden voor Ten Hag om zijn basisopstelling vergeleken met twee weken geleden flink om te gooien. Noussair Mazraoui en David Neres kregen een basisplek, ten koste van Sergiño Dest en Edson Álvarez. Daarnaast begonnen Donny van de Beek (controlerende middenvelder) en Ziyech (op 10) op een andere positie. Ten Hag koos voor meer vernuft en een snellere aanvoer van het controlerende blok richting de aanvallers en met zowel Promes als Neres voor meer diepgang en snelheid op de flanken.

Vooraf waren de intenties in balbezit duidelijk. Ajax ging op Stamford Bridge voor de aanval. De keuzes van Ten Hag kregen lange tijd het gewenste effect. Zijn ploeg beleefde ruim een uur lang een Champions League-avond, die vorig seizoen in de imponerende Europese toer niet had misstaan. Ajax imponeerde aan de bal en streed voor elke centimeter zonder bal. Met Hakim Ziyech als aanjager, architect en afmaker. Tien minuten voor rust beleefde de technicus zijn Lasse Schöne-moment, door een vrije trap uit onmogelijke positie via de paal en doelman Kepa binnen te schieten.

Drie keer scoren op Stamford Bridge. Het is weinig ploegen gegeven. Na rust maakte Chelsea zich dan ook op voor een voetbalorkaan richting het doel van Andre Onana. Het werd aanvankelijk een windvlaagje van acht minuten, waarna Donny van de Beek een fijnbesnaarde counter feilloos aannam en binnen schoot. Weer was Ziyech de aangever. Toch gaf de thuisclub niet op, met een krankzinnige slotfase tot gevolg. Een doelpunt op randje buitenspel van César Azpilicueta kantelde de wedstrijd met de bizarre plotwending tot gevolg.



De Amsterdammers moeten na de krankzinnige voetbalavond op Stamford Bridge alle zeilen bijzetten om in de laatste twee duels overwintering in de Champions League veilig te stellen.

