Negental AZ krijgt na ontslag Slot nieuwe dreun tegen FC Groningen

Voor AZ eindigde het turbulente weekeinde in stijl. Een dag na het ontslag van trainer Arne Slot liep de ploeg uit Alkmaar tegen de eerste eredivisienederlaag van het seizoen aan tegen FC Groningen (1-2). En alsof dat allemaal niet erg genoeg was, kregen Fredrik Midtsjø en Bruno Martins Indi ook nog een rode kaart.

De wedstrijd tussen AZ en Groningen stond natuurlijk volledig in het teken van het gedwongen vertrek van Arne Slot een dag eerder. De hoofdtrainer was op staande voet ontslagen omdat hij met Feyenoord gepraat zou hebben over een overgang naar die club. En dus stond Pascal Jansen zondagmiddag voor het eerst als hoofdtrainer van een eredivisieclub voor de groep.



Ondanks alle perikelen van de laatste dagen kwam AZ tegen FC Groningen op voorsprong. Uitgerekend door aanvoerder Teun Koopmeiners, die afgelopen donderdag nog een cruciale strafschop mistte tegen Napoli in de Europa League en zich dat heel erg aantrok.

Kantelpunt

Maar AZ, dat afgelopen donderdag nog zo’n fraaie wedstrijd speelde tegen de Italiaanse topclub, maakte het zichzelf in de tweede helft traditioneel moeilijk na een voorsprong toen Fredrik Midtsjø met zijn weinig slimme tweede gele kaart moest vertrekken. De Noor leidde er de nederlaag van AZ mee in.

FC Groningen drukte AZ daarna naar achteren en kwam via Patrick Joosten al dicht bij de gelijkmaker. De aanvaller zag zijn schot op de lat terechtkomen. Het was het begin van een kansenregen voor Groningen, want ook de Noor Jørgen Strand Larsen had van dichtbij raak kunnen schieten. De nieuwe trainer Jansen keek zorgelijk toen Groningen daarna toch kon scoren. Een inzet van Patrick Joosten werd door Ahmed El Messaoudi zorgvuldig doorgekopt. Diezelfde El Messaoudi werd daarna net als in de vorige wedstrijd de matchwinnaar door de winnende treffer te maken.

Vijfde rode kaart

De strijd was definitief gestreden toen ook Bruno Martins Indi met twee gele kaarten kon inrukken. Het was alweer de vijfde rode kaart van het seizoen. Ook Groningen-aanvaller Mo El Hankouri kreeg in de blessuretijd rood. AZ gaf zo voor de vijfde keer dit seizoen een voorsprong weg in de eredivisie.

Donderdag wacht voor AZ en de nieuwe trainer Jansen de cruciale Europa League-wedstrijd tegen Rijeka in Kroatië. Winst is dan voldoende voor overwintering in Europa.

